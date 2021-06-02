Депутат ГД Николай Панков сегодня будет посещать районы Саратовской области.

Запланирован ряд встреч в Шиханах, в том числе с советом ветеранов, обсуждение ремонта дороги и строительства ФОКа. А еще Вольска — и контроль дороги на Терсу.

— Приходится делать это не один раз. Там подошли жители . Обещал посетить ДК и школу. Ремонт тротуаров. Ремонт музея тоже посмотрю. Обязательно Заеду на Большевик. Ещё раз посмотрю как строят ФОК. Честно ,ребята отстают от графика. Потороплю. Как? Секрет. По разному. Думаю смогу активизировать. Иначе. Заменим. И везде необходим контроль. Активно помогают сами жители. Спасибо им, — отметил народный избранник.

Также пройдет встреча с семьями в Хвалынске насчет изменений по коммуникациям на участках, которые выделили для строительства жилья и заезд в музей, где так и не начат ремонт.