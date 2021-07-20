Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о рабочих встречах в округе.

— Сегодня работаю в Заволжье. Там, где начинается Россия. Встретимся с жителями сел Ершовского, Дергачевского и Озинского районов. Всегда говорю — условия жизни в селах не должны уступать городским.

Вопросы благоустройства, социальной сферы, водоснабжения обсудим с жителями. Чтобы сформировать программу развития каждого села на ближайшие годы. Она будет строиться на основании мнения людей. Из этого будет складываться программа развития каждого района нашей области, — отметил Панков.