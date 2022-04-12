В ночь с 12 на 13 апреля в Саратове запланированы работы на трех дорогах, переданных с местного на региональный уровень в 2021 году. Об этом сообщает минтранспорта региона.

Сегодня на улице Чернышевского рабочие начнут фрезеровку покрытия. Ремонт начнется с Князевского взвоза в сторону улицы Соколовой. Перекрывать движение транспорта не планируется.

Также планируется начать ремонт на улицах Симбирская и Б. Горная: на участках между улицами Б. Горная и Соколовая и между Симбирской и М. Горького соответственно. Ночью предполагается начать демонтаж бортового камня.

Почти неделю назад начались работы на Ново-Астраханском шоссе: здесь также началась замена бортового камня и фрезерование асфальтобетонного покрытия.