Сегодня, 14 сентября, коронавирусная инфекция унесла жизни 21 жителя Саратовской области.

Среди погибших семеро мужчин и 14 женщин. Возраст погибших составляет от 44 до 85 лет.

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