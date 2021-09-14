Домой Рубрики Новости Саратова Сегодня от коронавируса скончался 21 житель Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Сегодня от коронавируса скончался 21 житель Саратовской области По Новости Саратова - 14.09.2021 93 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 сентября, коронавирусная инфекция унесла жизни 21 жителя Саратовской области. Среди погибших семеро мужчин и 14 женщин. Возраст погибших составляет от 44 до 85 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцев ожидает усиление ветра и ночная гроза Четыре улицы Саратова остались без воды Панков: Права всех обманутых дольщиков Балаково должны быть восстановлены ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев ожидает усиление ветра и ночная гроза Новости Саратова - 14.09.2021 0 В Саратовской области в ночь с 14 на 15 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает региональное МЧС. Этой ночью и завтра днем по... Четыре улицы Саратова остались без воды 14.09.2021 Панков: Права всех обманутых дольщиков Балаково должны быть восстановлены 14.09.2021 Проблема парковки в центре Саратова остается нерешенной 14.09.2021 В Саратове пропала женщина в серо-фиолетовом пиджаке 14.09.2021