Часть Ленинского и Заводского района сегодня осталась без воды, а завтра планируется масштабное отключение воды в Юбилейном. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

До 18:00 без водоснабжения остались абоненты, живущие на улицах в пределах квадрата Огородная – Омская — Большой Динамовский проезд – 5-ый Динамовский проезд; 2-ой Артезианский проезд, 9, 3-ий Артезианский проезды,6,10.

В Ленинском районе воды не будет до 16:00 по адресам Бардина, 2-10, 2-я Электронная, 2-12; проспект 50 лет Октября, 63, 65, Вишневая, 2-8 по четная стороне, нечетная сторона по улице Вишневая, 11-39.

Завтра, 16 января, на сутки с 1:00 до 24:00 будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц Абрикосовая, 27; Актюбинская, 1; Батавина, 14, 16, 17а, 19, 21; Братьев Никитиных, 8, 8 (корпуса 2, 3, 4, 6), 8а, 8г, 10, 10а;Весенняя, 6; Возрождение, 1; Героев Отечества, 13; Державинская, 3, 10; Исаева, 32, Казанская, 1, 29; Камчатская, 1; Комбайн, 14а; Кузнецова, 9, 11;Лисина, 4, 7, 7а, 7б, 8; Менякина, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4; Молодежная, 2а, 4, 4а, 20, 31; Муленкова, 1/1, 3/1; 3-й проезд Муленкова, 2, 4, 6, 6а, 8; Мысникова, 2, 4, 6, 8, 10, 10А; Оржевского, 5, 5а, 6, 6а, 7; Павелецкая, 48, 58; Панченко, 1, 2, 4, 4/5, 4а, 6, 8; Приволжская, 1; Саловская, 5а, 6, 8, 10, 12; Самойловская, 59; Академика Семенова, 1, 3, 5,7, 9, 11, 11А, 11б, 13; Сетевая, 12; 1-й проезд Скоморохова, 19, 11, 15, 17, 28а; Тархова, 44, 45а, 46а, 48; 1-й Топольчанский проезд, 5а; Усть-Курдюмская, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б, 7г, 7д, 9а, 11, 11а, 12, 14, 50; Федоровская, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8; Челиева, 64; Шевыревская, 2, 6, 6а; Микрорайона № 6; ООО «ЖУК»; жилых домов ЖСК «Свой дом»; АТСЖ «Микрорайон – Ю» (жилые дома); жилых домов в поселке Мирный, поселок Саксагай; СНТ «Факел – М»; СНТ «Зеркальный пруд»; СНТ «Заря – 59»; СНТ «Зеркальная»; жилых домов ООО УК «Соколовогорская ЖЭК» совхоз «Комбайн»; жилых домов в поселке Зональный, поселок ЦДК; частные домовладения в поселке Новосоколовогорский, коттеджная застройка напротив поселка Юбилейный и совхоза «Комбайн», поселок Сосенки, частные домовладения по Усть-Курдюмскому шоссе, поселок Зональный, поселок ЦДК, поселок база УПТК, в поселке Мирном, поселке Саксагай, коттеджная застройка поселка Пилотный.