Сегодня, 9 апреля, открыли велосипедную дорожку у села Квасниковка в Энгельсском районе. Мероприятие приурочено к 60-летию полета первого человека в космос.

Трасса длиной в 14 километров ведет в Парк покорителей космоса.

Саратовцы смогут взять велосипеды в двух точках проката. Всего их около 40.

— Стоимость единая по всему региону – от 150 рублей до 300 рублей за час в зависимости от конкретной техники, – рассказал представитель компании проката «Ведодруг» Олег Хачадуров.

Велосезон откроют уже 10 апреля велопробегом.