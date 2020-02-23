Сегодня в России отмечается традиционный День защитника отечества — праздник мужчин и женщин, принимавших и принимающих участие в защите Родины.

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», а с 1946 года его утвердили «Днем Советской армии». С 1949 по 1992 годы было принято отмечать «День Советской армии и Военно-морского флота». Стоит также отметить, что в СССР 23 февраля было рабочим днем.

И лишь после распада СССР этот день принято считать Днем защитника Отечества.

Редакция «Новостей Саратова» поздравляет всех защитников. Это праздник чести и отваги, доблести и верности воинскому долгу. Искренне желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, терпения и твердости духа.