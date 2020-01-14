Вторник в Саратовской области обещает быть без осадков. Утром и днем местами туман и гололедица.

Западный и северо-западный ветер будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха составит +1 … -4 °C.

Ночью будет облачно, с прояснениями, местами небольшой снег. Столбик термометра опустится до отметки -3 … -8 °C.

В областном центре ситуация несколько иначе. Утром температура воздуха составит 0 °C, к полудню прогреется до +2 °C. Вечером показатели термометров вновь снизятся до отметки -1 °C.

Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 4-8 м/с.