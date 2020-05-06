В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присоединилась Чувашская Республика.

В рамках проекта все 14 регионов Приволжского федерального округа исполняют на родных языках самую знаменитую песню «День Победы».

Специально для этой акции легендарную песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры Чувашской Республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер. Съемки проводились в Мемориальном комплексе «Победа», Музее воинской славы и Республиканском центре народного творчества «ДК Тракторостроителей». Запись видеоролика проходила в феврале – начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией.

За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики — более 208 тысяч ее жителей, из них больше половины погибли. Оставшиеся в тылу прилагали все усилия для обеспечения нужд фронта. В республику были эвакуированы оборудование и трудовые коллективы 28 заводов, фабрик и цехов. 11 крупных предприятий, сохранив свои организационные структуры, стали фундаментом новых для Чувашии промышленных объединений.

В записи ролика приняли участие артист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков, солисты Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова и Иван Николаев, популярные исполнители Алексей Московский и Ольга Пеганова, а также хор «Соловушки», певческая капелла «Классика» и народный ансамбль патриотической песни и музыки «Живи и помни».

К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край, Ульяновская и Пензенская области. Сегодня Чувашская Республика передает эстафету Кировской области. Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти и в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды. А 9 мая, в День Победы, песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.