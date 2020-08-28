Сегодня, 28 августа, в Саратовской области обещают кратковременные дожди и грозы, об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Но жара в регионе не отступит. Днем столбики термометров поднимутся до 31 градуса тепла, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду, а при грозе и до 20 метров в секунду.

К ночи кратковременные дожди с грозами все еще могут пройти в регионе. Температура опустится до 18 градусов, а порывы ветра при грозе достигнут 15 метров в секунду.

В Саратове завтра будет не жарче 28 градусов. Днем и вечером кратковременный дождь может не обойти стороной региональный центр. Порывы южного ветра будут не сильнее семи метров в секунду.