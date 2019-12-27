27 декабря ежегодно отмечают свой профессиональный праздник спасатели.

В 1995 году действующий президент России утвердил этот день праздничным. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и профессиональным праздником российских спасателей.

В связи с растущим количеством чрезвычайны ситуаций, природного, техногенного и эпидемиологического характера возникла необходимость создания МЧС в стране.

Традиционно в этот день проходят мероприятия и праздничные концентру, посвященные Дня спасателя. Сотрудников служб спасения поздравляют первые лица государства, коллеги и руководство.