Депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал, что сегодня, 18 сентября, состоится итоговое заседание рабочей группы по дольщикам.

Он отметил, что за три года ее работы удалось найти решение по 76 проблемным домам.

— Председатель ГД Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу именно для того, чтобы по каждому недострою было найдено решение, которое устроит людей. Он на себя взял самые трудные, неподъемные дома. Лично инициировал внесение изменений в законодательство. Причем, изменения касались и сохранения средств граждан. Решалось оперативно. На примере домов, которые курирую, могу подтвердить, что совместными усилиями специалистов, правоохранителей, строителей и самих дольщиков можно постепенно решить сложные задачи. Незаменима федеральная финансовая поддержка, которой добился спикер — на свои средства регион эту проблему решить не смог бы. Главное, чтобы люди получили жильё или компенсации и были уверены в завтрашнем дне. Спасибо хочу сказать дольщикам. Они способствовали нахождению правильных совместных решений. Где в споре рождалась истина. Есть результат, — отметил Николай Панков.

Он отметил, что впереди стоит еще много задач по обеспечению жильем сирот, многодетных семей, людей, проживающих в аварийном жилфонде.