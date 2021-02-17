Сегодня, 17 февраля, с 16:00 до 17:00 состоится “прямая линия” с начальником Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области Алексеем Зелепукиным. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Позвонившие по телефону 8(8452) 99-33-00 граждане смогут задать вопросы по реализации миграционного законодательства.

В прямой линии также примут участие руководители профильных отделов Управления и районных подразделений по вопросам миграции, а также член Общественной палаты Саратовской области Аркадий Шелест.