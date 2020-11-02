Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что выдача лекарств для лечения от коронавируса на дому находится на особом контроле.

Он провел совещание на эту тему с и.о.министра здравоохранения региона Асят Выковой.

По решению президента РФ Владимира Путина медикаменты больным будут выдавать бесплатно, Саратовская область получит на эти цели 91 миллиона рублей.

Асят Выкова рассказала, что сегодня медикаменты уже начали выдавать по схемам лечения. Поставки увеличат с завтрашнего дня, лекарства будут отгружать в Саратов, Энгельс, Балашов и Балакова, откуда препараты направят в поликлиники и больницы других районов.

Выдача идет через медучреждения, где есть первичное звено.