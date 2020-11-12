Сегодня, 12 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Эту дату назначили с 2009 года по инициативе Глобальной коалиции против заболевания детей этим недугом.

Символ этого дня — голубые джинсы. Эта одежда выбрана неслучайно, ведь вид штанов это самая демократичная одежда, символизирующая распространенность заболевания. А голубой это цвет свободного, чистого неба.

Чтобы защитить себя от пневмонии, можно закаливаться, вылечить хронические очаги инфекции, делать дыхательную гимнастику, соблюдать правила гигиены, не курить, избегать факторов стресса, вакцинироваться.