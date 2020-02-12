С утра среда в Саратовской области возможен легкий туман, который развеется с восходом солнца, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем воздух прогреется до двух градусов тепла. Возможен ветер от пяти до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Утром местами прогнозируется туман.

К ночи похолодает до минус 10 градусов, а в низинах — до минус пятнадцати. Также в ночь со среды на четверг возможен непродолжительный снегопад.

В Саратове дом ожидается от минус пяти градусов до трех градусов мороза, ветер южный и юго-восточный. К ночи возможно образование облачности.