Сегодня, 9 сентября, в 15:30 состоится онлайн мастер класс «Большие продажи без компромиссов и оправданий: система эффективных».

Его проведет спикер Сергей Смирнов, признанный лучшим бизнес-тренером 2019 и 2020 года по версии журнала «Управление персоналом» и национальной премии «Капитаны российского бизнеса».

Посетители тренинга смогут научиться управлению продажами, познакомиться с базовыми продающими стратегиями и получить конкретные методы, позволяющие увеличить продажи.

Мероприятие пройдет при поддержке национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития Саратовской области.