Сегодня, 2 августа, мэр Саратова Михаил Исаев проведет прямой эфир, в ходе которого ответит на вопросы горожан. Трансляция будет доступна на странице главы города в соцсети Instagram.

Отметим, что в ходе оперативного совещания глава города озвучил ряд поручений — проверить работу ливневок в районе нового пляжа и выяснить причину субботнего сбоя, привести к единообразию сезонные ярмарки, выработать систему оперативного взаимодействия с подрядчиком, обслуживающим дороги, переданные на областной уровень, в целях благоустройства, усилить работу по замене вывесок, не соответствующих дизайн-коду.