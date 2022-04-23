Главы районных администраций доложили мэру Саратова Михаилу Исаеву, что за отчетный период в Саратове коммунальными службами было помыто более 1000 опор, отремонтировано 146 остановочных пунктов, велась их регулярная очистка, окрашено почти 4000 метров барьерных ограждений.

Ямочный ремонт дорог произведен в объеме 9700 кв. м. Также велась работа по замене старого покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня подрядчики уже приступили к укладке верхнего слоя асфальта на первом объекте — улице Хвалынская. Дорожная разметка за неделю нанесена на 41 км дорог, велась работа по содержанию знаков.

С помощью технологии гидропосева осуществлена посадка 8300 кв. м газона. В Волжском, Кировском, Октябрьском и Ленинском районах приступили к высадке деревьев, на последней территории также началась посадка цветов. На территории всего города велись сезонные уходовые работы за зелеными насаждениями.

Коммунальным службам поручено продолжить работу по благоустройству областного центра, увеличив темпы и объемы работ, уточнил мэр.