Сегодня, 17 марта, в Саратове продолжаются работы по очистке территорий от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К работам по очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечены 5876 рабочих и 456 единиц техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирает 275 единиц техники;

— дворовые территории очищают 1718 дворников и 91 машина спецтехники;

— объекты социальной сферы расчищают 815 технических сотрудников и 25 единиц техники;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 65 машин спецтехники и 3105 человек.