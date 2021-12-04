В третьем этапе XX съезда примут участие делегаты со всей России
Делегаты Съезда подведут итоги работы партии за 20 лет, будет утвержден план дальнейшей работы и обновлен состав руководящих органов.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Все делегаты и гости съезда накануне прошли ПЦР тестирование и имеют при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски.
Онлайн трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях, которая начнется в 13.00 по московскому времени.
Саратовскую область на третьем этапе XX съезде партии представляют выбранные на конференции избранные делегаты, члены первичных отделений партии, депутаты Государственной Думы, Губернатор Валерий Радаев, Секретарь регионального отделения партии Николай Панков.