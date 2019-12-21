Риэлторами называют агента по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью.

Ежегодно в третью субботу декабря в России отмечается профессиональный праздник — День риэлтора, который пока не установлен официально.

Риэлтором (от англ. realtor) называют агента по продаже недвижимости или операциям с недвижимостью, другими словами — торговца недвижимостью.

Для России данная профессия относительно нова, первые риэлторские компании появились в стране в начале 90-х годов 20 века. А в 1996 году был неофициально проведен первый День риэлтора, инициатором установления которого выступила Московская профессиональная гильдия, с целью отметить вклад российских риэлторов в формирование цивилизованного рынка недвижимости в государстве и достижения сотрудников в данной отрасли.