Сегодня, 9 апреля, в Саратове должен был состояться общегородской субботник. Его перенесли на следующую неделю из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В следующую субботу неравнодушные граждане, управляющие компании и промышленные предприятия могут присоединиться к процессу благоустройства Саратова. Уборка будет вестись во всех районах областного центра.

Сегодня чистка была запланирована на пересечении ул. Симбирцева и ул. Новоузенская, на ул. Астраханская, ул. Рахова, в сквере Авиастроителей, в Детском парке, в Парке Победы, на проспекте 50 лет Октября и других.