Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики в Саратове состоится несколько праздничных мероприятий.

В кинотеатре «Звездный» в Энгельсе пройдет четвертый открытый фестиваль кино, науки и современного искусства «Гагарин.DOC».

В 17:00 начнется пешеходная экскурсия на улице Мичурина, 8, где всем желающим расскажут о разных аспектах жизни первого космонавта в Саратове. Параллельно пройдет экскурсия по передвижной выставке «Музей, который посетил Гагарин» Instagram: @sarusadba; YouTube: Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского. Начало в 14:00.

А в 22:00 состоится салют на Соколовой горе.