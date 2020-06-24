Сегодня, 24 июня, в 22:00 по местному времени состоится праздничный салют в честь победы в Великой Отечественной войне. Салют будет дан на Соколовой горе в Саратове, сообщает пресс-служба губернатора главы региона.

Салют продлится в течение десяти минут, но в связи с эпидемиологической обстановкой и рядом ограничений, смотреть салют можно, соблюдая социальную дистанцию. За этим будут следить стражи порядка. Для тех, кто не сможет увидеть салют вживую, будут проведены прямые трансляции на странице главы города Михаила Исаева в социальной сети Instagram , на YouTube-канале «Праздничный Саратов» и в паблике «Типичный Саратов» соцсети ВКонтакте.