Конкурс на должность главы Саратова состоится 17 ноября.

Документы на участие в выборах градоначальника подали 7 кандидатов, среди которых и действующий пока мэр Саратова Михаил Исаев.

Саратовцы, лишенные права участия в выборах городского главы, провели альтернативное голосование в соцсетях.

В частности, в группе «Говорит Саратов» соцсети Facebook подведены промежуточные итоги голосования за кандидатов на кресло мэра.

Лидером в нем стал кандидат «Против всех», затем идет председатель НКО Роман Антонов, Михаил Исаев занимает только 3-ю строку интернет-голосования (см. фото ниже — Ред.).

Между тем, официальные итоги выборов мэра Саратова будут объявлены позже. Следите за нашими новостями.