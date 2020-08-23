Сегодня, 23 августа, в Саратовской области ожидается местами облачный день без существенных осадков, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Последний выходной день порадует жителей региона умеренно-теплой температурой, воздух прогреется до 26 градусов тепла. Северный ветер местами может достигнуть 13 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 15 градусов тепла, будет почти безветренно, возможны порывы со скоростью восемь метров в секунду.

В региональном центре ближе к вечеру потеплеет до 24 градусов, порывы северного ветра будут не больше восьми метров в секунду. Днем возможна гроза и кратковременный дождь.