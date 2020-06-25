В Саратовской области началось голосование по поправкам к Конституции, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

в 8.00 в Саратовской области открылись 1,809 тысячи участков для голосования. Началось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российское Федерации.

Участки для голосования будут открыты с 25 по 1 июля с 8.00 до 20.00. В этот период можно проголосовать как на избирательном участке, так и на дому.

По состоянию на 25 июня подано в Саратовской области 241,429 тысячи заявлений о голосовании на дому, в том числе досрочно ,в том числе в Саратове 120,239 тысячи.

Заявление о голосовании на дому можно подать до 17.00 1 июля 2020 года в участковую комиссию, в том числе по телефону, лично или при содействии других лиц.