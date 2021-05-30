30 мая, последний день предварительного голосования партии «Единая Россия». Помимо возможности проголосовать электронно тем избирателям, кто ранее зарегистрировался в качестве выборщика на сайте, все остальные сегодня могут посетить счетный участок и отдать свой голос за наиболее достойных, по их мнению, кандидатов, в более привычной форме. Как подчеркивает член организационного комитета по проведению предварительного голосования, первый зампред Саратовской областной думы Алексей Антонов, этот формат создает все условия для того, чтобы любой желающий смог принять участие в предварительном голосовании.

— На протяжении всей недели любой житель области, зарегистрировавшийся на сайте предварительного голосования, мог отдать свой голос онлайн. Такой возможностью уже воспользовались более 53 тысяч жителей области, в том числе некоторые депутаты регионального парламента, положительно оценив предоставленную возможность. Но нам важно исходить из того, что не у каждого избирателя есть возможность проголосовать электронно, а кто-то, может быть, еще не готов к такому формату. Именно поэтому организационный комитет принял решение, что наравне с онлайн-голосованием в последний день, 30 мая, на территории Саратовской области будут открыты также счетные участки, на которых можно будет отдать свой голос за кандидатов. Они будут работать с 8:00 утра и закроются в 20:00 по местному времени. Считаю, это максимально честно по отношению ко всем избирателям, кто хотел бы принять участие в предварительном голосовании в качестве выборщика. Сегодня планирую посетить свой счетный участок, проконтролировать, как работает счетная комиссия, а также отдать свой голос за кандидатов. Учитывая, сколько человек уже проголосовало электронно, можно с уверенностью говорить о том, что этот формат, когда партия определяет кандидатов в депутаты, советуясь с людьми – максимально правильный и находит поддержку у граждан. Значит, он обязательно будет продолжен и будет совершенствоваться, — прокомментировал Антонов.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в госдуму, а также кампаниях муниципального уровня в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.