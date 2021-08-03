Сегодня, 3 августа, в Саратовской области прогнозируют аномально жаркую погоду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Столбик термометра поднимется до 40 градусов, местами ожидается гроза и шквалистое усиление ветра, его порывы достигнут до 20 метров в секунду.

До 4 августа в большинстве районов региона ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Напоминаем, что на территории Саратовской области введен особый противопожарный режим, который предусматривает ряд дополнительных требований пожарной безопасности. А именно запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой травы. За нарушение правил предусмотрены серьезные штрафы.