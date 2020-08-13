Сегодня, 13 августа, в Саратовской области ожидается дождь, в отельных районах гроза, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, сегодня в регионе будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет дождь, кое-где, возможно, гроза.

Синоптики прогнозируют несильный ветер со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.

К ночи похолодает до 16 градусов. Атмосферные явления ночью сохранятся, ветер немного стихнет.

В областном центре днем будет тепло, но облачно. Ближе к обеду воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ветер усилится до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение всего дня составить 750-748 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть с западной и северо-западной стороны. В четверг ближе к ночи будет облачно.