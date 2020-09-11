Последний рабочий день, 10 сентября, для жителей Саратовской области будет серым и пасмурным, рассказывают специалисты Приволжского УГМС.

Днем в регионе прогнозируется слабый дождь, температура воздуха прогреется до 20 градусов тепла. Юго-западный ветер достигнет в своих порывах 13 метров в секунду.

К ночи пасмурная погода не отступит, температура воздуха опустится до 11 градусов, порывы ветра останутся прежними.

В Саратове сегодня будет теплее – в середине дня до 24 градусов. Ветра в основном не обещается, иногда возможны резкие порывы северо-западного направления до 11 метров в секунду.