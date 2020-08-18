Сегодня, 18 августа, в Саратовской области будет облачно, но преимущественно без осадков, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем в регионе температура воздуха прогреется до 27 градусов, что уже значительно теплее, чем пару дней назад. Порывы ветра могут достигнуть не более 14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 10 градусов тепла, а в южных районах – 15 градусов.

В областном центре сегодня будет не теплее 23 градусов. Сильный ветер саратовцев не ожидает, местами порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.