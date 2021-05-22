Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил школьников с последним звонком.

— Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с праздником — Последний звонок!

Завершается прекрасная школьная пора, но время уроков, событий, дружбы навсегда остается в сердцах.

Уважаемые выпускники! Впереди у вас экзамены, проверка полученных знаний. И начинается новый этап в жизни – принятия самостоятельных решений, выбора профессии, продолжения учебы. Важно, чтобы вы стали классными специалистами, смогли заниматься любимым делом, реализовали свои мечты в родном регионе.

Дорогие учителя! Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, стремление раскрыть способности учеников.

Родителям огромное спасибо за надежную поддержку детей в школьные годы: в образовании, спорте, творчестве.

Успешное будущее нашей области тесно связано с сегодняшними выпускниками, чьи силы, таланты, смелые идеи нацелены на развитие и уверенное движение вперед.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, веры в себя, удачи, успехов и больших жизненных побед! – сказал глава региона.