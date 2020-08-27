Сегодня, 27 августа, в Саратовской области вновь без осадков, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем температура воздуха в регионе поднимется до 30 градусов тепла, а порывы южного ветра усилятся до 14 метров в секунду. В связи с чем в регионе сохранится высокий уровень пожарной опасности.

К ночи похолодает до 19 градусов тепла, порывы ветра утихнут до 10 метров в секунду.

В областном центре сегодня будет тоже жарко, столбики термометров поднимутся до 29 градусов тепла. Порывы южного ветра не превысят 11 метров в секунду.