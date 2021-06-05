Домой Рубрики Новости Саратова Сегодня Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Сегодня Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области По Новости Саратова - 05.06.2021 66 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 5 июня, работает в Саратовской области. Об этом сообщили в группе его сторонников в Telegram. О ходе поездки будет сообщено позже. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Заводском районе Саратова сгорел пассажирский вагон поезда Фонды музея полиции Саратова пополнили документы об истории ее создания На перекрестке улиц Пугачева и Шелковичная в Саратове горел частный дом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Заводском районе Саратова сгорел пассажирский вагон поезда Новости Саратова - 05.06.2021 0 Вчера, 4 июня, в 22:28 пожарные выехали тушить неэксплуатируемый пассажирский вагон поезда на Заводской улице в Саратове. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь... Сегодня Вячеслав Володин будет работать в Саратовской области 05.06.2021 Фонды музея полиции Саратова пополнили документы об истории ее создания 05.06.2021 На перекрестке улиц Пугачева и Шелковичная в Саратове горел частный дом 05.06.2021 Панков: Для газоснабжения ЖСК «Победитель» нет юридических препятствий 05.06.2021