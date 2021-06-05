Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня, 5 июня, работает в Саратовской области. Об этом сообщили в группе его сторонников в Telegram.

О ходе поездки будет сообщено позже.

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