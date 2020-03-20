Сегодня свой юбилей отмечает летчик-космонавт, Герой России из Энгельса Юрий Шаргин.

Первому космонавту космических воск РФ исполнилось 60 лет. Своей первый полет он совершил в 2004 году в качестве бортинженера основного экипажа корабля «Союз ТМА-5» по программе 7-й экспедиции посещения Международной космической станции. В космическом пространстве он провел девять дней и 21 час.

В ноябре 2012 года назначен на должность Заместителя начальника Управления пилотируемых программ Роскосмоса.

Редакция «НС» поздравляет земляка с юбилеем.