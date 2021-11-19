Сегодня Юридическая клиника СГЮА провела правовое консультирование жителей Саратова, приуроченное ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Более 40 граждан на безвозмездной основе получили комплексные разъяснения по вопросам, связанным с защитой прав детей-сирот, детей-инвалидов, опекой несовершеннолетних, многодетными семьями, и по другим темам.

Жителей города консультировали руководитель Юридической клиники СГЮА доцент кафедры гражданского процесса Ольга Николайченко, представители профессорско-преподавательского состава академии, а также специалисты прокуратуры Саратовской области и регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

—Юридическая клиника СГЮА ежегодно активно участвует во всероссийской

акции «День правовой помощи детям». Актуальность и востребованность именно этой

темы обусловлена многочисленными обращениями граждан. Помощь оказывается как

непосредственно самим несовершеннолетним, так и их законным представителям.

Сегодня к нам записались более 40 человек с разными житейскими вопросами, которые оперативно решались специалистами буквально на месте в режиме «ручного

управления.

Что касается школьников, то мы знаем, что они традиционно неохотно рассказывают о своих проблемах, поэтому у нас есть WhatsApp-чат «Юристы – детям», созданный при поддержке Саратовского реготделения Ассоциации юристов России, и от ребят туда поступают вопросы не только правового, но и психологического характера. И такая коллективная слаженная работа юристов и психологов очень продуктивна, – отметила руководитель Юридической клиники СГЮА Ольга Николайченко.

Стоит также отметить, что сегодня на базе СГЮА состоялось первое заседание

Большого экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка Саратовской

области (БЭС ППР). Его участниками стали детский омбудсмен по Саратовской области

Татьяна Загородняя, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук и заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов, а также специалисты профильных комитетов БЭС ППР, которые презентовали свои проекты по совершенствованию системы медико-социальной, юридической, психологической, консультативной помощи семьям с детьми.

В мероприятии приняла участие и председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР), доцент кафедры административного и муниципального права СГЮА Светлана Зайкова, которая также рассказала о проектах правового просвещения несовершеннолетних и их родителей, реализуемых Саратовским реготделением АЮР.