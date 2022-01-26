После сильных снегопадов Дмитрий Плеханов оказать поддержку образовательным учреждениям Энгельса в уборке школьных территорий от снега.

На пошедших выходных было выделено несколько единиц крупногабаритной техники для Школы 33 и «Патриот», что позволило расчистить школьные дворы.

«С наступлением зимы актуальными стали обращения с просьбами об уборке снега. Сейчас мы видим, что коммунальные службы работают круглосуточно, но до сих пор остаются территории, где ещё необходимо проводить отчистка. Дворники не справляются в одиночку с такими осадками. Школы, детские сады – первые в списке, потому что это, прежде всего, вопрос безопасности», — отметил секретарь Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.