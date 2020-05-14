Многие саратовские родители оценили инициативы поддержки президента России. Такое заявление сделала секретарь Саратовского отделения Национальной родительской ассоциации (НРА) Наталья Кривенцова.

По ее словам, очень важно, что соцвыплата положена всем категориям семей, где есть дети от 3 до 16 лет.

— Ведь в семьях бывают разные ситуации, разный доход, но в каждой семье ребенок остается ребенком и требуется финансовая поддержка для его воспитания. А в нынешней ситуации она особенно весома, — отметила она. — Крайне важно, что такая поддержка коснется и семей, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ведь во многих таких семьях воспитывается не один ребенок и даже не двое, так как сложно отделить друг от друга родных братьев и сестер.

Кроме того, Кривенцова отметила, что «в такой нелегкой во всем мире ситуации правительство заботится о своих гражданах».

Напомним, что Владимир Путин огласил новые меры поддержки населения. Теперь каждая семья, в которой есть дети от 3 до 16 лет, могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.