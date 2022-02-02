Сегодня, 2 февраля, прошла конференция Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия», на которой был избран новый состав местного политического совета и контрольной комиссии, а также секретарем местного отделения абсолютным большинством голосов переизбран Дмитрий Плеханов.

— Предстоящие события и задачи муниципалитета ставят перед партией определенные цели. Прежде всего это подготовка к избирательной комиссии по выборам депутатов Саратовской областной Думы и Губернатора Саратовской области. Партийной организации также предстоит продолжить работу с рядовыми гражданами, повысить избирательную активность. Сообща возможно решить даже самые сложные задачи и добиться весомых результатов. Именно к этому и должны стремиться в своей работе члены партии «Единая Россия», — отметил Дмитрий Плеханов.