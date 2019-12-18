Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов ФГУП «РосРАО» заключило соглашение о сотрудничестве с ведущими вузами страны — Вятским государственным университетом, Саратовским государственным техническим университетом имени Гагарина Ю.А., Российским химико-технологическим институтом имени Д.И. Менделеева. Подписание состоялось в Москве в рамках международного форума-выставки «Чистая страна».

Соглашения определяют общие условия и принципы сотрудничества в научно-исследовательской, производственной деятельности, связанной с вопросами обеспечения рационального обращения с отходами I и II классов.

Кроме того, в рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между РосРАО и Общероссийским межотраслевым объединением работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ».

— Успешная реализация федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» в составе нацпроекта «Экология» возможна только при наличии корпуса квалифицированных специалистов. Уже в этом году мы начинаем совместно разрабатывать три проекта профессиональных стандартов в сфере экологии, — отметила президент ООРООС «РУСРЕЦИКЛИНГ» Елена Есина.

Федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности», входит в структуру национального проекта «Экология», который реализуется в рамках майского Указа Президента России Владимира Путина. Реализация проекта «позволит создать федеральную схему обращения с отходами, единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением отходов I-II классов и построить базовую инфраструктуру для их обезвреживания. Кроме того, в рамках нацпроекта к 2020 году необходимо создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест и обеспечить их квалифицированными кадрами. Общий объем финансирования по Федеральному проекту на период 2019-2024 годов составляет более 36 млрд рублей.

— Очень важно, что удалось объединить для реализации федерального проекта такие компетентные организации. Хочется подчеркнуть важность синергии для решения экологических, инженерных и технологических задач. Только при объединении всех компетенций можно создать новую отрасль, — отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

В рамках нацпроекта к 2020 году необходимо создать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест и обеспечить их высококвалифицированными кадрами. Безусловно, значительная доля этих рабочих мест будет создана при достижении целей национального проекта «Экология».

— Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. имеет опыт участия в научно-методологическом сопровождении экологического мониторинга территорий промышленных объектов и оценки состояния окружающей среды, располагает аккредитованными лабораториями биомониторинга и химико-аналитических исследований, — отметил ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А. Олег Афонин. — Университет готов принять участие в разработке профессиональных стандартов, разработать программы целевой подготовки бакалавров и магистров для формирующейся отрасли рециклинга.

По данным статистики в настоящее время только порядка 1,5% может быть обезврежено и утилизировано на существующих мощностях. Ежегодно в России образуется до 400 тысяч тонн отходов I-II классов.

Несколькими днями ранее в Саратове на базе СГТУ стартовал Всероссийский форум «Экологический форсайт». Он продолжался три дня, с 11 декабря.

В нем приняли участие десятки ученых и студентов из 58 вузов 32 городов страны, а также научно-исследовательских организаций, представители профильных контрольно-надзорных органов и общественных организаций. Организаторами выступили ФГУП «РосРАО» и СГТУ имени Гагарина Ю.А.

В рамках форума прошли научно-практическая конференция «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов», конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых об обработке, утилизации и рециклинге отходов I и II классов опасности, а также конкурс социальной рекламы «ЭкоХод: отХод-доХод». Кроме того, состоялись панельные сессии по лучшим практикам экологического просвещения населения.

На открытии «Экологического форсайта» выступила начальник организационно-технического управления ФГУП «РосРАО» Ольга Гонцова, которая рассказала о работе в рамках нацпроекта «Экология» по созданию инфраструктуры по обращению с отходами I и II классов опасности. Она напомнила, что оператору по обращению с этими отходами, ФГУП «РосРАО», предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой — от образования отхода до переработки его во вторичную продукцию.

— ГИС — это живая, постоянно обновляемая система, в которой будут отражаться потоки движения отходов от источника их образования до места их переработки. Система позволит производить учет, выявлять нарушения, выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение инфраструктуры, — рассказала Ольга Гонцова.

Якорными звеньями этой инфраструктуры станут семь экотехнопарков, один из которых расположится в Саратовской области на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в поселке Горный.

Гонцова отметила, что при выстраивании эффективной системы обращения с промышленными отходами особенно важно развивать отечественные технологии.

— Решения сейчас разрабатываются на основе самых современных технологий. В 2020 году будут общественные слушания, и мы очень рассчитываем на поддержку общественников, среди которых и ученые, и эксперты, предлагающие свои рекомендации. Утверждены сроки ввода объектов — конец 2023 года, и с 2024-го они начнут эксплуатироваться, — пояснила Гонцова.

В кулуарах конференции она рассказала корреспонденту «КП» — Саратов», что на четырех бывших заводах по уничтожению химоружия в России ранее создана мощная инфраструктура, там сохранены профессиональные кадры.

В один из дней форума Информационный центр по атомной энергии Саратова организовал для детей из ЗАТО Михайловский и поселка Горный поездку в областной центр.

Ребят ждала насыщенная программа с самого начала приезда в город. В СГТУ ребятам показали работы конкурса социальной рекламы «ЭкоХод: отХод-доХод». Это клипы, плакаты, видеоролики, мультзаставки. Был определен приз зрительских симпатий по этим проектам.

Затем подростки увидели фильм и на основе материалов РосРАО узнали, как проходит «Жизненный цикл отходов I и II классов». В перерывах между показами ребята отвечали на вопросы викторины.

В продолжение темы форума об экологии участники смастерили экоелку в виде Шуховской башни и мост да Винчи из биоразлагаемых материалов — бумажных конструкций. Каждый получил приятный сюрприз на память, призы и подарки. Предновогодняя сказка продолжилась проведением экскурсии по Саратову. Путешествие прошло в рамках форума «Экологический форсайт», организатором которого выступает ФГУП «РосРАО».

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические отходы.