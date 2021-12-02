В регионе 80% ВИЧ-положительных приобрели свой статус во время сексуальных контактов.

Остальная часть приходится на внутривенное распространение, связанное преимущественно с употреблением наркотиков, — сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач регионального «Центра-СПИД» Алексей Данилов.

Врачи-инфекционисты с сожалением отмечают, что не все носители ВИЧ получают необходимую терапию. Многие считают, что отсутствие в начале болезни выраженных клинических проявлений освобождает их от принятия лекарств.

Однако, если не применять специальных препаратов, которые выдаются бесплатно, ВИЧ перерастает в СПИД, когда симптомы не заставят себя ждать.

Со слов Данилова, ВИЧ выявляется как у людей с низкой социальной ответственностью, так и вполне благополучных, образованных граждан.

Для профилактики неизлечимого заболевания, передающегося в том числе половым путем, Данилов рекомендует не забывать о презервативах и преданности одному партнёру. «Чем больше половых партнеров, тем больше риск инфицирования», — сказал он.