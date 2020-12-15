Двух жителей поселка Самойловка в возрасте 30 и 36 лет признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

17 апреля 29-летний житель Самойловки пил со своими приятелями. Они повздорили, злоумышленники начали бить его табуретом, руками и ногами. На следующий день мужчине стало плохо, третий гость вызвал ему бригаду “скорой помощи”.

Медики госпитализировали пострадавшего, ему сделали операцию, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. 28 апреля он скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Каждый из мужчин получил по десять лет колонии, одного отправили под строгий режим, второго под особый.

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