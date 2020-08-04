Вчера, 3 августа, глава администрации Саратова Максим Сиденко и глава администрации Заводского района Владимир Чирсков встретились с жителями поселка Калашниково, которые настаивают на объединении с региональным центром. О встрече сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее жители поселка Калашниково уже обращались в муниципалитет с просьбой пересмотра границ Саратова и их присоединения к областному центру. В ходе встречи эта просьба была озвучена повторно – местные жители хотят объединиться с Заводским районом Саратова.

Сельчане даже создали инициативную группу по решению данного вопроса и собрали подписи местных жителей.

Дело в том, что поселок отделяет от Заводского района всего одна улица. В процессе объединения у сельчан появились бы более комфортные условия для проживания и смежная инфраструктура. Дети, проживающие в поселке, ходят в больницы, школы и детские сады Заводского района.

— Мы — жители поселка Калашниково, и вечная проблема в том, что нас не могут отнести ни к городу, ни к Саратовскому району. Поэтому мы уже вынуждены писать с просьбой о том, чтобы окончательно определиться – к кому мы относимся. Все жители хотят жить в городе Саратове, даже, школы близлежащие расположены в Заводском районе, — высказалась местная жительница Елена Никитина.