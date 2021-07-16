Следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Иргиз Саратовской области тела 52-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, днем 15 июля жители села Давыдовка Пугачевского района встретили своего односельчанина. Сначала он шел улице, а спустя непродолжительное время его труп был обнаружен в водоеме.

Местные жители извлекли гражданина из воды и сообщили о случившемся в полицию.

Следователь осмотрел место происшествия. Повреждений на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Для определения точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.