Житель Ивантеевского района Саратовской области подозревается в изнасиловании, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, 36-летний мужчина работал и жил в личном подсобном хозяйстве одного из сел Ивантеевского района. 7 января 2021 года, около 16 часов, гуляя по селу, он вспомнил, что несколькими днями ранее, оставил у местной жительницы шапку, когда помогал ей донести покупки из магазина.

Нетрезвый мужчина решил зайти за головным убором. Женщина впустила его в дом, вернула шапку, но гость не спешил уходить. Расположившись на кухне, он принялся выпивать. Злоупотребив алкоголем, мужчина, воспользовался ситуацией, что женщина находится дома одна, применил к ней физическую силу и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Пытаясь дать отпор нападавшему, женщина получила перелом руки. Когда злоумышленник ушел, потерпевшая добралась до дома дочери, которая вызвала бригаду скорой помощи и полицию.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Сейчас он находится в следственном изоляторе.