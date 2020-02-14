Житель Самойловского района Саратовской области получил 15 лет особого режима за убийство, угрозу убийством и две кражи, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 16 октября прошлого года 47-летний мужчина вместе со своим 39-летним племянником отправились на рыбалку на пруд, расположенный в трех километрах от поселка Алексеевский Самойловского района. Переплыв на лодке на противоположный берег, родственники начали выпивать. В процессе посиделок, старший из мужчин высказал племяннику подозрения, что тот, якобы, флиртует с его сожительницей и дал ему пощечину.

Оскорбленный мужчина повалило дядю на землю и начал его избивать, а затем взял с земли палку и несколько раз ударил ею родственника по голове. Поняв, что тот умер, злоумышленник направился в дом к убитому, чтобы взять оттуда еще спиртного.

Там он встретил сожительницу дяди, достал перочинный нож и пригрозил ее зарезать. Женщина испугалась и вызвала полицию. Когда правоохранители приехали, мужчина признался им в убийстве и показал, где находится тело родственника.

Уже во время следствия было установлено, что за месяц до убийства, мужчина украл из двух нежилых домов и придомовых построек лом черного и цветного металла на сумму около 3,2 тысячи рублей.

Суд приговорил обвиняемого к 15 годам и трем месяцам колонии особого режима.