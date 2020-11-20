Следователи организовали проверку по факту обнаружения останков человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, житель села Хлебновка шел к себе домой и решил срезать путь по полю. На удалении около 2,7 километров от жилища в Натальинском МО он увидел в овраге костные останки, о чем сообщил в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. На некотором удалении от них обнаружены элементы женской одежды.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью идентификации личности, определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.









