Житель Пугачева подозревается в краже денег у покойника. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

65-летний мужчина из села Малая Таволожка почувствовал себя плохо, а его 46-летний сосед вызвал бедолаге скорую. Одного старика госпитализировали, но спасти не смогли. После этого попросили товарища привезти паспорт для оформления документов о смерти.

Исполняя просьбу, сельчанин заметил в паспорте банковскую карту и пароль к ней. После этого с карты покойника пропали 16 тысяч рублей.

Сейчас соседа подозревают в том, что он не устоял перед соблазном и «обогатился» за счет умершего друга. На него завели уголовное дело и запретили уезжать из населенного пункта.